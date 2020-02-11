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موسكو: إسقاط مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب حميميم

المصدر: دبي - العربية.نت
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أفادت موسكو، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب قاعدة حميميم.

كلمات دالّة

#طائرة_مسيرة, #سوريا, #موسكو, #إدلب
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