موسكو: إسقاط مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب حميميم آخر تحديث: الثلاثاء 17 جمادي الثاني 1441 هـ - 11 فبراير 2020 KSA 23:31 - GMT 20:31 تارخ النشر: الثلاثاء 17 جمادي الثاني 1441 هـ - 11 فبراير 2020 KSA 23:24 - GMT 20:24 المصدر: دبي - العربية.نت رابط مختصر شارك موسكو: إسقاط مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب حميميم PDF اطبع حجم الخط أفادت موسكو، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون من إدلب قرب قاعدة حميميم. كلمات دالّة #طائرة_مسيرة, #سوريا, #موسكو, #إدلب إقرأ أيضاً مقتل الجنود الأتراك يخيم على مباحثات تركيا وروسيا حول سوريا 18:41 GMT