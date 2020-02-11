13 قتيلاً بقصف النظام على إدلب نصفهم أطفال

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القتلى في قصف النظام السوري على إدلب إلى 13 شخصاً وعشرات الجرحى، بينهم 6 أطفال على الأقل.

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وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن نحو نصف القتلى من الأطفال، مشيراً إلى إصابة 32 شخصاً آخرين بجروح.

يذكر أن القصف الجوي كان قد طال حيي الصناعة والجلاء في المدينة التي تُعد مركز محافظة إدلب.

اشتباكات عنيفة شرق إدلب

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات العنيفة على محور بلدة النيرب شمال شرقي إدلب، بين القوات الموالية لتركيا وقوات النظام السوري في هجوم معاكس نفذه الأخير بغية استعادة السيطرة على البلدة، حيث تمكنت قوات النظام من معاودة السيطرة على أجزاء واسعة منها بعد فترة قصيرة من بسط الفصائل سيطرتها عليها بدعم وإسناد مكثف من قبل القوات التركية ومدفعيتها.

فيما تواصل القصف الجوي المكثف من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية والطائرات الروسية على مناطق متفرقة من ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، ومدينة إدلب وأريافها الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية.

يشار إلى أن قصف النظام وروسيا العنيف كان دفع قرابة 700 ألف شخص إلى النزوح عن بيوتهم بالاتجاه الحدود التركية المغلقة.