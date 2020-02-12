النظام السوري يعلن سيطرته على منطقة خان العسل في حلب

أعلنت قوات النظام السوري، الثلاثاء، سيطرتها على منطقة خان العسل غرب حلب، فيما شنت طائراتٌ روسية غارات على محيط الفوج 46 بريف حلب الغربي الذي تتمركز بداخله القوات التركية.

وتعرضت النقطة التركية في قميناس لاستهداف جوي، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى، وشوهدت مروحيات تركية تقل المصابين من النقطة، ولم يعلم بعد ما إذا كان القتلى والجرحى أتراكا أم من الفصائل.

تركيا تواصل تعزيزاتها باتجاه إدلب

في المقابل ومع التطورات المتسارعة في الشمال السوري، واصلت تركيا تحريك تعزيزاتها باتجاه إدلب، فقد أرسل الجيش التركي أخيرا، تعزيزات إضافية تضم قافلة دبابات وذخائر إلى نقاط المراقبة داخل إدلب.

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ومنذ الثاني من فبراير حتى الآن، أرسلت تركيا أكثر من 1300 آلية على الأقل بحسب المرصد السوري، كما نشرت أكثر من 5000 آلاف جندي في بقع جغرافية صغيرة، وتم إقامة ثماني نقاط مراقبة تركية على الأقل قرب مناطق قوات النظام.

ورغم كل هذه التعزيزات التركية، فقد واصلت قوات النظام تقدمها وحاصرت عددا من نقاط المراقبة التركية حول منطقة خفض التصعيد.

في غضون ذلك، كشفت الأمم المتحدة عن نزوحِ نحو سبعمئةِ ألف شخص من إدلب ومناطقَ مجاورة منذ ديسمبر الماضي وحتى اليوم، نتيجة هجوم النظام المدعوم من روسيا على المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.