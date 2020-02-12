النظام السوري يعلن سيطرته على منطقة خان العسل في حلب

أعلنت قوات النظام السوري الثلاثاء، سيطرتها على منطقة خان العسل غرب حلب، فيما شنت طائراتٌ روسية غارات على محيط الفوج 46 بريف حلب الغربي الذي تتمركز بداخله القوات التركية.

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وتعرضت النقطة التركية في قميناس لاستهداف جوي، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى، وشوهدت مروحيات تركية تقل المصابين من النقطة، ولم يعلم بعد فيما إذا كان القتلى والجرحى أتراك أم من الفصائل.

في غضون ذلك، كشفت الأمم المتحدة عن نزوحِ نحو سبعمئةِ ألف شخص من إدلب ومناطقَ مجاورة منذ ديسمبر الماضي وحتى اليوم، نتيجة هجوم النظام المدعوم من روسيا على المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.