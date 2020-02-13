تل تمر تشتعل.. ومقتل 9 من فصائل تركيا

قُتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، ليل الأربعاء الخميس، خلال اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية على محاور ريف تل تمر، حيث دارت المعارك عند منتصف الليل واستمرت لساعات في قرى العالية وليلان والعريش وتلة عويش والقاسمية وأم عشبة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما استهدف قصف مدفعي مصدره الفصائل الموالية لتركيا، منتصف الليل، صوامع العالية جنوب رأس العين بريف الحسكة.

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وفي 11 فبراير، نفذت القوات التركية قصفاً صاروخياً مكثفاً على مناطق في قرى أم الخير ومجيبرة الشرابيين ودردارة وتويلة بريف تل تمر، والتي تخضع لسيطرة النظام والمجلس العسكري السرياني، ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

إلى ذلك دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في 9 فبراير بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا على محاور أم الكيف بريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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وانسحبت القوات التركية من مواقعها في قرى حليوة وجاموس وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة في منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، في الحسكة شمال شرقي سوريا دون إبداء أسباب، وفق ما أفاد المرصد الأربعاء.

ورجحت مصادر المرصد أن القرى تلك لم تكن ضمن المخطط التركي في الأساس، مشيرة إلى توجه قسم من القوات المنسحبة إلى بلدة تل حلف الواقعة غرب مدينة رأس العين (سري كانييه) على بعد 3 كلم عنها.