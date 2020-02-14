روسيا تتهم تركيا بالكذب حول الوضع في إدلب

نفى مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، مزاعم تركيا عن مقتل 63 جنديا من الجيش السوري في مدينة إدلب.

ووفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك، دعا المركز، وزارة الدفاع التركية إلى تحمل مسؤولياتها، مشيرة إلى تقديمها معلومات "كاذبة" إلى قيادة البلاد حول الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وشدد المركز على أن مثل هذه التصريحات "غير المسؤولة" لا تسهم إلا في تصعيد الوضع واعتماد قرارات متسرعة لا تلبي المصالح المشتركة لروسيا وتركيا.

هذا ويتصاعد الخلاف بين موسكو وأنقرة بشأن إدلب. وقال السفير الروسي لدى تركيا، إن أنقرة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بمذكرة سوتشي بشأن سوريا، وأنها لم تسحب فصائل المعارضة السورية التي وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

موضوع يهمك أكد مسؤولون أن فرق بحث في إندونيسيا عثرت، الجمعة، على جثث 12 جنديا قتلوا عندما تحطمت مروحيتهم قبل 8 أشهر في إقليم بابوا... إندونيسيا.. العثور على جثث 12 جندياً في تحطم مروحية العرب و العالم

وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا كذلك على فتح طريقين رئيسيين في شمال غربي سوريا، لكن ما حدث يخالف الاتفاق.

كما رفض السفير الروسي إلقاء اللوم على روسيا والنظام السوري، في الوقت الذي لم تفِ تركيا بالتزاماتها، بحسب قوله.

من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده ستستخدم القوة مع من ينتهكون وقف النار في منطقة إدلب، بما في ذلك "العناصر الراديكالية"، وفق وصفه، لإجبارها على الالتزام.