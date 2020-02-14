قصف متبادل بين قوات الأسد والقوات التركية في ريف حلب

أفاد المرصد السوري، الخميس، بوقوع قصف مدفعي متبادل بين قوات النظام السوري والقوات التركية في ريف حلب.

ونفذت القوات التركية المتمركزة في منطقة "خفض التصعيد" استهدف مواقع وتمركزات قوات النظام في قرى ميزناز والشيخ علي بريف حلب الغربي، فيما قصفت قوات النظام محيط الفوج 46 وبالقرب من مناطق انتشار القوات التركية بريف حلب.

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هذا وشهدت محاور القتال بريفي حلب وإدلب هدوءا نسبياً، باستثناء قصف صاروخي متبادل بين الحين والآخر تنفذه نقاط المراقبة التركية المنتشرة في محيط سراقب على مواقع سيطرة قوات النظام، بالتزامن مع قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على مواقع الفصائل المنتشرة في محيط مدينة سراقب أيضا.

كما رصد المرصد قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية المتمركزة في الفوج 46 في ريف حلب الغربي، استهدف مواقع قوات النظام في بلدة كفر حلب غرب حلب، في حين نفذت مقاتلات روسية عدة ضربات جوية استهدفت خلالها أطراف بلدة كفرناها بريف حلب الغربي.