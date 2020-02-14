مبعوث واشنطن لسوريا: ندرس سبل دعم التحرك التركي بإدلب

أعلن المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا، جيمس جيفري، أن بلاده تفكر في دعم الجيش التركي في إدلب عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية.

وقال جيفري، خلال زيارة يقوم بها إلى تركيا، إن الولايات المتحدة تنظر في سُبِل تقديم الدعم لتركيا في إدلب ضمن إطار حلف الناتو، وشدد على أن الحديث لا يدور حتى الآن عن دعم أنقرة بإرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن واشنطن وأنقرة تتفقان في عديد من النقاط حول إدلب، مؤكدا على "حق تركيا في حماية أمنها وحدودها".

في المقابل يتصاعد الخلاف بين موسكو وأنقرة بشأن إدلب، فبعد وزارة الدفاع والكرملين، قال السفير الروسي لدى تركيا إن أنقرة أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بمذكرة سوتشي بشأن سوريا، وأنها لم تسحب فصائل المعارضة السورية التي وصفها بـ"الجماعات الإرهابية" من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

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وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا كذلك على فتح طريقي M5 وM4 شمال غربي سوريا، لكن ما حدث يخالف الاتفاق.

كما رفض السفير الروسي إلقاء اللوم على روسيا والنظام السوري، في الوقت الذي لم تف تركيا بالتزاماتها، بحسب قوله.

من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده ستستخدم القوة مع من ينتهكون وقف النار في منطقة إدلب، بما في ذلك "العناصر الراديكالية"، وفق وصفه، لإجبارها على الالتزام.