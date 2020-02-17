تركيا: قتيلان بـ"مفخّخة" في تل أبيض السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، على تويتر، مقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص بجروح بانفجار سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض السورية، الواقعة عند الحدود مع تركيا والخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل سورية متحالفة معها.

ولم تتبن أي جهة على الفور التفجير، لكن الوزارة حمّلت مسؤوليته لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية التي تصفها أنقرة بأنها "إرهابية" وتعتبرها امتداداً لـ"حزب العمال الكردستاني".

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كما لفتت إلى أنه "أُلقي القبض على مرتكب الهجوم حياً مع إرهابي آخر وصل إلى المنطقة بسيارة ملغمة لتنفيذ هجوم ثانٍ"، وفق ما جاء في البيان.

يذكر أن أنقرة شنت حملة عسكرية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية في الأراضي السورية الحدودية. إلى ذلك تعتبر أنقرة "حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية".

ومنذ الحملة العسكرية التي شنتها تركيا، وقعت عدة انفجارات بسيارات مفخخة أسفرت عن مقتل مدنيين وجنود أتراك، حملت أنقرة مسؤوليتها لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية.