تعزيزات روسية تدخل مطار "الطبقة العسكري" في الرقة

دخلت تعزيزات عسكرية روسية، الاثنين، إلى مطار الطبقة العسكري في محافظة الرقة السورية.

ووصلت خمس عربات تقل عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، إضافة إلى شاحنتين تم تغطيتهما بشكل كامل دخلت إلى مطار الطبقة في ريف الرقة قادمة من مدينة "مسكنة" في ريف حلب الشرقي عبر الطريق الدولي (حلب- الرقة) المعروف باسم (M4) برفقة مروحيات روسية لحمايتها، وفق ما نقله موقع "سبوتنيك".

ويعد مطار الطبقة النقطة الثانية التي تصلها تعزيزات من الشرطة الروسية شمال شرقي سوريا، وذلك بعد مطار القامشلي الدولي الذي دخلت إليه تعزيزات كبيرة قبل أشهر.

إلى ذلك، سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع الجيش التركي شمالي محافظة الحسكة السورية، وذلك بعد توقف تام استمر أسبوعين.

وجالت الدورية عددا كبيرا من القرى الحدودية للاطلاع على واقعها ضمن اتفاق سوتشي بين الطرفين لتعود أدراجها إلى نقطة انطلاقها في قرية شيرك غرب الدرباسية، قبل أن تخرج القوات التركية مجددا إلى الأراضي التركية، فيما عادت الدورية الروسية باتجاه مدينة القامشلي بعد انتهاء عملها.