صور وجثث.. النظام يعثر على مقبرة جماعية بريف دمشق

عثرت قوات النظام السوري، الاثنين، على مقبرة جماعية تضم 70 جثة لمدنيين وعسكريين جرى إعدامهم في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وذلك بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

موضوع يهمك عثرت #قوات_النظام_السوري على #مقبرة_جماعية في محافظة #الرقة في شمال سوريا، تضم جثث 34 شخصاً قتلهم تنظيم داعش الذي كان... سوريا.. العثور على مقبرة جماعية تضم 34 جثة غرب الرقة سوريا

في التفاصيل، نقل المرصد عن مصادر موثوقة أن عناصر من قوات النظام عثرت على المقبرة لأشخاص قتلوا على يد "جيش الإسلام" في منطقة "مزارع العب" جنوب شرقي مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وتحتوي المقابر على جثامين مدنيين وعسكريين بينهم امرأة، وجميعهم مكبلو الأيدي، أعدمهم "جيش الإسلام" خلال فترة سيطرته على مدينة دوما خلال السنوات السابقة.

70 شخصاً بينهم مجهولون

ومن بين القتلى مدنيون من سكان منطقة عدرا اختطفهم مقاتلو "جيش الإسلام" أوائل العام 2014، إضافة لأشخاص مجهولي الهوية تم العثور على جثثهم، ضمن المقبرة التي تحوي رفات نحو 70 شخصاً، بحسب المصادر.

يشار إلى أن قوات النظام كانت قد سيطرت عام 2018 على كامل الغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر معارك عنيفة وحصار محكم، ثم اتفاق جرى بموجبه إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين إلى شمال غربي البلاد.

وبين العامين 2012 و2018، كان فصيلا "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" يسيطران على الجزء الأكبر من الغوطة الشرقية. كما تواجدت فصائل أخرى فيها، بينها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وحركة أحرار الشام.

مقابر أخرى

بالمقابل، أعلنت أجهزة النظام استكمال العمل على انتشال المزيد من الجثث منها.

وخلال السنوات الماضية، عثر على عدد من المقابر الجماعية في مناطق كانت تخضع سابقاً لسيطرة تنظيم داعش، أبرزها في مدينة الرقة، معقله السابق في سوريا، وفي محافظة دير الزور.

بدورها، حثّت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية مرارا السلطات السورية على التحقيق في مصير الآلاف من ضحايا تنظيم داعش، آخرها كان الأسبوع الماضي.