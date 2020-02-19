بعد 8 أعوام.. مطار حلب السوري يستأنف نشاطه

استقبل مطار حلب السوري اليوم الأربعاء رحلة تجارية قادمة من دمشق، في استئناف للرحلات الداخلية بين أكبر مدينتين سوريتين للمرة الأولى منذ عام 2012.

والرحلة التي أقلت مسؤولين وصحفيين سوريين اعتبرت رسالة رمزية من نظام الرئيس بشار الأسد، بعد أيام من توحيد قواتها للسيطرة على محافظة حلب، شمال البلاد، والاستيلاء على الأجزاء الأخيرة من الطريق السريع إم5 الاستراتيجي الذي يربط حلب بدمشق، حيث أعيد فتح الطريق السريع بين أكبر مدينتين في سوريا للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

ووصلت قوات النظام المدعومة بغارات جوية روسية كثيفة هجومها الدائر منذ أسابيع لاستعادة ريف حلب وأجزاء من محافظة إدلب، آخر المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في البلاد.

ودفعت الاشتباكات الأخيرة إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين السوريين باتجاه الحدود مع تركيا في واحدة من أكبر عمليات النزوح في الحرب، الآن تعيش الآن عامها الثامن.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 900 ألف مدني منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول - أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وهبط الطيران السوري في مطار حلب بعد رحلة استغرقت 40 دقيقة من دمشق. وتم إغلاق المطار عام 2012 بسبب القتال، بعد سقوط حلب في أيدي المعارضة. وتمكنت قوات النظام، بدعم من روسيا وإيران، من طرد المتمردين من حلب في ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد حملة قصف طويلة استمرت لسنوات.

وافتتح المطار لفترة وجيزة عام 2017 لكنه أغلق مجددا بسبب المخاوف الأمنية.