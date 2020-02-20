أنقرة: واشنطن قد ترسل " باتريوت " إلى تركيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، إنه رفض طلباً روسياً بنقل مواقع المراقبة التركية في إدلب، مشيرا إلى أن واشنطن قد ترسل نمظومةباتريوت إلى تركيا.

كشف أكار خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة سي إن إن تورك ، عن أن تركيا وروسيا تناقشان استخدام المجال الجوي السوري في إدلب وأن هناك حوارا جيدا بين المسؤولين الأتراك والروس على الأرض، موضحا أنه بلاده لا تنوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب، بل الهدف الوحيد هو قوات النظام السوري وبالإمكان التغلب على الأزمة إذا تنحت روسيا جانبا.

موضوع يهمك لقي جنديان تركيان مصرعهما بقصف جوي في إدلب السورية، الخميس. وعلى الفور، حمّلت أنقرة، النظام السوري المسؤولية عن... مصرع جنديين تركيين في إدلب..أنقرة: قتلنا 50 جنديا سوريا سوريا

وأضاف أكار أن المحادثات مع أميركا لشراء منظومة باتريوت مستمرة وأن "واشنطن قد تزودنا بمنظومة باتريوت الدفاعية لاستخدامها في إدلب".