روسيا: تركيا تقدم الدعم المدفعي لمتطرفين في سوريا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس تركيا بتقديم "الدعم المدفعي لمتطرفين" يقاتلون قوات النظام السوري في شمال غرب سوريا، حسب ما نقلته وكالات إعلام روسية.

ودعت وزارة الدفاع الروسية تركيا لوقف "دعم المتطرفين" ومدهم بالسلاح.

وأقّرت الوزارة الروسية بأن "المتطرفين" اخترقوا لفترة وجيزة دفاعات النظام في إدلب.

وأضافت أن سلاح الجو الروسي نفذ ضربات استهدفت "المتطرفين المؤيدين لتركيا" الذين اخترقوا مواقع النظام السوري في منطقتين بمحافظة إدلب، الأمر الذي أتاح لقوات الأسد التصدي للهجمات.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن تركيا أوقفت الضربات المدفعية على قوات النظام السوري بعدما تواصلت موسكو مع أنقرة.