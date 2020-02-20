شاهد.. مطاردة مثيرة بين مركبتين أميركية وروسية بالقامشلي

أظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة مركبة عسكرية روسية تجاوز مركبة عسكرية أميركية، في سوريا، قبل أن ترد المركبة الأميركية. وتم التقاط الفيديو من داخل سيارة مدنية، كانت تسلك الطريق نفسه مع قافلة مؤلفة من ثلاث مركبات روسية، خلف قافلة من شاحنات أميركية مدرعة.

وبعد بدء التصوير، نجحت المركبة الروسية في اجتياز أول مركبة أميركية على الجانب الأيمن من الطريق، قبل أن تفشل في تجاوز الثانية، التي منعتها من التجاوز، بعد أن انحرفت عليها "بشراسة" لتبعدها إلى خارج الطريق.

وخلال اللقطة المثيرة، كادت المركبة الروسية أن تقتل مواطنا يمر بجانب الطريق، وذلك بعد انحرافها إلى الأرض الوعرة. وأدى رد الفعل الأميركي إلى اصطدام المركبتين قليلا، قبل أن تتوقفا على جانب الطريق، وينتهي الفيديو المصور.

ووفقا لموقع "ذا وور زون" الحربي، فإن الحادثة وقعت على امتداد طريق بالقرب من بلدة القامشلي الحدودية مع تركيا. وأوضح الموقع، أن الحوادث بين القوات الأميركية والروسية في شمال شرق سوريا، أصبحت شائعة بشكل متزايد، منذ أسابيع حتى الآن.