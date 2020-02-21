بعشرات الآليات.. رتل عسكري تركي جديد يدخل إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بدخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية إلى الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 20 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، واتجه إلى النقاط التركية في إدلب. كما انتشرت القوات التركية في منطقة المسطومة بريف إدلب في محيط المعسكر.

كما أوضح أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير/شباط الحالي حتى الآن، إلى أكثر من 2610، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 7400.

موضوع يهمك مع تفاقم التوتر بين تركيا وروسيا، وفشل التوصل لاتفاق حتى الآن من أجل خفض التصعيد في إدلب، دعا الرئيس التركي رجب طيب... أردوغان يطلب من ماكرون وميركل خطوات ملموسة بشأن إدلب سوريا

"حمام دم"

يشار إلى أنه في ظل استمرار التصعيد الروسي التركي في إدلب، دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف القتال شمال غربي سوريا، معربة عن خشيتها من أن ينتهي هذا القتال والتصعيد بـ"حمام دم".

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، خلال إفادة صحافية، إن الأطفال يشكلون نحو 60% من 900 ألف شخص نزحوا وتقطعت بهم السبل في مساحة آخذة في التضاؤل. إلى ذلك شدد لايركه على أن "العنف الضاري" لا بد أن يتوقف قبل أن يتحول إلى "ما نخشى أن ينتهي بحمام دم".

في حين حذر الكرملين من أن السيناريو الأسوأ في إدلب هو حدوث مواجهات بين القوات الروسية والتركية.

تصعيد خطير

وشهدت إدلب، الخميس، ارتفاعاً حاداً في التصعيد والتوتر بين تركيا وروسيا، حيث نفذت القوات التركية والفصائل السورية المدعومة من قبلها هجمات ضد قوات النظام على منطقتي النيرب وكميناس جنوب إدلب، في حين ردت مقاتلات روسية بغارات جوية على تلك الضربات، ما أدى إلى مقتل جنديين تركيين.

واتهمت الدفاع الروسية تركيا بدعم من وصفتهم بـ "المجموعات الإرهابية" في إدلب، مشيرة إلى أنها شنت ضربات ضد فصائل مسلحة تدعمها أنقرة. ودعا الجيش الروسي في بيان "الجانب التركي إلى وقف دعم أعمال مجموعات إرهابية وتسليحها"، مندداً بالضربات التركية التي أدت إلى إصابة أربعة جنود تابعين للنظام السوري بجروح. كما أوضح أن مقاتلات من طراز سوخوي-24 قصفت "فصائل إرهابية"، وأتاحت لقوات النظام صد هجومها.