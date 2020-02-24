بعد فشل محاولتين.. تركيا تجدد هجومها على النيرب بسوريا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هجوماً برياً جديداً تنفذه القوات التركية والفصائل على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي.

موضوع يهمك التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على هامش أعمال... وزير الخارجية السعودي يبحث مع غسان سلامة مستجدات أوضاع ليبيا السعودية

ويأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك.

على صعيد متصل، علم المرصد أن آليات تركية احترقت وأُعطبت بعد الاستهداف الجوي على محيط النقطة التركية في كنصفرة بجبل الزاوية، وسط معلومات عن مقتل وجرح جنود أتراك بالاستهداف الجوي الذي جرى من قبل مقاتلات حربية تابعة للنظام والروس.

غارات روسية مكثفة

وفي السياق ذاته ارتفع تعداد الغارات التي نفذتها طائرات النظام والروس خلال اليوم الاثنين إلى 120، استهدفت خلالها بليون واحسم والبارة وفطيرة وكوكبة ومحمبل وكفرنبل وحزارين وبسقلا ومحيط معرة حرمة وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب، بالإضافة لأماكن في جبل شحشبو، في حين خرج مركز الدفاع المدني في بليون عن الخدمة بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل طيران حربي روسي.

وكان المرصد السوري قد ذكر أن قوات النظام واصلت تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوي روسي، وتمكنت من قضم مزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الفائتة إلى 7، وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير. وبذلك يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية في الـ 24 من الشهر الفائت إلى 109.