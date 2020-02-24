قصف روسي في محيط نقطة مراقبة تركية في إدلب

أظهرت صورٌ قتلى قيل إنهم من الجيش التركي في ريف إدلب، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية الروسية قصفت محيط نقطةٍ تتمركز فيها القوات التركية في بلدة "إحسم" بجبل الزاوية.

وعلى صعيد متصل قال المرصد إن هناك اشتباكاتٍ عنيفة بين قوات النظام السوري والجماعات المسلحة على محاورِ ريف إدلب الجنوبي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، قد أكد الأحد، أن "تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشي بشأن سوريا"، نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

واتهم، بيسكوف، أنقرة بمد مقاتلي المعارضة في إدلب السورية بأنواع "خطيرة جدا من المعدات العسكرية".

وقال المتحدث الروسي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد "عقد قمة رباعية حول سوريا".

هذا وذكرت وسائل إعلام كردية، الأحد، أن النظام السوري شن هجوما عنيفا على مناطق بجبل الزاوية جنوب إدلب.