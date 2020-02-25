أردوغان: لا اتفاق حتى الآن على قمة رباعية بشأن سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق كامل على عقد قمة مقترحة في الخامس من مارس مع روسيا وفرنسا وألمانيا تتناول الصراع في إدلب بسوريا، لكنه أضاف أنه قد يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذلك اليوم.

وذكر أردوغان في مؤتمر صحافي بأنقرة قبل مغادرته لبدء زيارة لأذربيجان أنه من المقرر وصول وفد روسي إلى تركيا غدا الأربعاء لبحث الوضع في إدلب.

وفي الشأن الليبي، قال أردوغان إن جنديين تركيين قُتلا في ليبيا التي أرسلت أنقرة إليها قوات ومقاتلين سوريين لدعم حكومة الوفاق الليبية.

ولم يوضح أردوغان متى قُتل الجنديان.

وأقر الرئيس التركي يوم السبت بأن عددا لم يحدده من أفراد القوات التركية قُتل في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن أن روسيا وتركيا تجهزان سلسلة مشاورات جديدة بشأن سبل خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية، بحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء، الاثنين.

وقال لافروف: "يتم الإعداد الآن لسلسلة جديدة من المشاورات التي نأمل أن تقودنا إلى اتفاق بشأن كيفية ضمان أن تكون تلك منطقة خفض تصعيد بحق".

والأحد، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن "تركيا لم تلتزم ببنود اتفاق سوتشي بشأن سوريا"، نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

واتهم، بيسكوف، أنقرة بمد مقاتلي المعارضة في إدلب السورية بأنواع "خطيرة جدا من المعدات العسكرية".

وكشف المتحدث الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤيد "عقد قمة رباعية حول سوريا".