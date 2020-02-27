تركيا تقر بمقتل جنديين لها بغارة للنظام في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل اثنين من جنودها في غارة جوية للنظام السوري في إدلب شمال سوريا.

في التفاصيل، أكدت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر" مقتل اثنين، وإصابة آخرين من جنودها في ضربة جوية بإدلب.

موضوع يهمك استعادت قوات النظام السوري، الثلاثاء، السيطرة على بلدة كفرنبل جنوب محافظة إدلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال... المرصد: قوات النظام تسيطر على كفرنبل جنوب إدلب سوريا

وأشارت إلى أن الجيش التركي ردّ بإطلاق النار على أهداف تابعة لقوات النظام السوري.

وتابعت قائلة "وفق مصادر مختلفة في المنطقة، تم تحييد 114 من أفراد القوات السورية".

أردوغان يهدد

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن الأربعاء، أن قوات بلاده ستحرر مواقع المراقبة التركية المحاصرة في إدلب بنهاية فبراير.

وبالتزامن مع تسجيل قوات النظام السوري المزيد من التقدم العسكري في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، أكد أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة أن "تركيا لن تتراجع خطوة في إدلب وستبعد قوات النظام إلى ما وراء مواقع المراقبة".

كما انتقد الموقف الروسي بشأن الوضع في إدلب، على الرغم من أن موسكو تحدثت عن نتائج إيجابية في محادثاتها مع أنقرة.

النظام يتقدم

وسيطرت قوات النظام على 24 قرية وبلدة خلال الـ 48 ساعة الماضية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت سابق الأربعاء.

كما دخلت الثلاثاء مدينة كفرنبل الاستراتيجية، في حين احتفظت الفصائل المسلحة بنقاطها بالقرب من بلدة النيرب غرب مدينة سراقب وسط اشتباكات متواصلة وقصف بري وجوي مكثف.

وباتت قوات النظام تسيطر على نحو نصف محافظة إدلب التي شنت عليها في كانون الأول/ديسمبر هجوماً واسع النطاق بإسناد جوي روسي.