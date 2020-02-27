غارة إسرائيلية تقتل مسؤول البنية التحتية الإيرانية في سوريا

أفاد مراسل "العربية" بأن غارة إسرائيلية قتلت عماد الطويل الضابط في ما يعرف بفرع "الأمن الجنائي" التابع لنظام الأسد، المتعاون مع حزب الله اللبناني.

بدوره أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت سيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر في محافظة القنيطرة، ما تسبب بمقتل سائقها.

مسؤول البنية التحتية لإيران في سوريا

كما أضاف مصدر ميداني مطلع لوكالة فرانس برس أن "الشخص المستهدف يُدعى عماد الطويل، وهو مواطن سوري من بلدة حضر، كان على تواصل مع حزب الله.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري، الخميس، إن شخصا قتل جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في القنيطرة بالجولان.

فيما لم تصدر إسرائيل أي بيانات حول الغارة حتى الآن.

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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان الطويل مسؤولا عن البنية التحتية لإيران في سوريا والتي استخدمت للهجوم على أهداف إسرائيلية.

ضربات إسرائيلية وصمت إيراني

يشار إلى أن ضربات نسبت إلى إسرائيل، كانت تسببت بمقتل 7 عناصر من قوات النظام السوري والحرس الثوري الإيراني في سوريا الشهر الحالي، حيث تشن إسرائيل غارات على أهداف إيرانية ومجموعات موالية في سوريا منذ سنوات، وسط صمت إيراني مطبق.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، شنّت إسرائيل عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

كما تكرر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.