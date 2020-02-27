غارة إسرائيلية تقتل مسؤولاً أمنياً سورياً مرتبطاً بحزب الله

أفاد مراسل "العربية" بأن غارة إسرائيلية قتلت عماد الطويل الذي يعمل في الأمن الجنائي السوري ويتعاون مع حزب الله اللبناني منذ فترة.

فيما قالت وكالة أنباء النظام السوري، الخميس، إن شخصا قتل جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في القنيطرة بالجولان.

ولم تصدر إسرائيل أي بيانات حول الغارة حتى الآن.

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وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كان الطويل مسؤولا عن البنية التحتية لإيران في سوريا والتي استخدمت للهجوم على أهداف إسرائيلية.

وأدت ضربات نسبت إلى إسرائيل لمقتل 7 عناصر من قوات النظام السوري والحرس الثوري الإيراني في سوريا الشهر الحالي.

يُذكر أن إسرائيل تشن غارات على أهداف إيرانية ومجموعات موالية في سوريا منذ سنوات، وسط صمت إيراني مطبق.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011، شنّت إسرائيل عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وتكرر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.