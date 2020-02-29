سوريا.. غارات متواصلة للطيران الروسي والنظام على إدلب

شنت طائرات النظام السوري غارات جوية صباح اليوم السبت على أماكن في مدينة سراقب شرق إدلب، في حين واصلت الطائرات الروسية ضرباتها الجوية على محافظة إدلب بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم.

وشن الطيران الروسي غارات عدة على مناطق في سراقب وسرمين بريف إدلب الشرقي، في حين ذكر المرصد السوري أن قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في سراقب وسرمين ومحيط بنش والمسطومة وقميناس وداديخ وزكار ومعارة عليا وكفر بطيخ ومعارة النعسان بالريف الإدلبي.

كما أوضح أن اشتباكات متواصلة تشهدها محاور في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بين الفصائل ومجموعات متشددة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في إطار الهجوم المتواصل من قبل الأخيرة بغية تحقيق تقدمات جديدة والسيطرة على كامل محافظة حماة.