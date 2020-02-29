هجمات تركية توقع 74 قتيلاً في صفوف قوات دمشق خلال يومين

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 26 من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها جراء هجمات طائرات مسيرة تركية على مواقع للنظام في ريفي إدلب وحلب. وبهذا يرتفع عدد قتلى قوات النظام خلال أقل من 48 ساعة إلى 74.

واستهدفت الطائرات التركية مواقع قوات النظام في الزربة وسراقب وريف معرة النعمان.

وأسفرت الضربات التركية عن مقتل 10 من حزب الله اللبناني في ريف إدلب، و4 آخرين من ميليشيات عاملة مع حزب الله، أحدهم ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

كذلك أدت الاستهدافات التركية إلى تدمير ما لا يقل عن 13 آلية عسكرية لقوات النظام.

كما أشار المرصد إلى سقوط 55 قتيلاً في معارك بين قوات النظام السوري من ناحية، و الفصائل المسلح ة من ناحية أخرى، في مواقع استراتيجية بإدلب ، شم ال غرب سوريا، وتحديدا في جبل الزاوية وسهل الغاب، حيث استعادت قوات دمشق 4 قرى من المعارضة.

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وشنت مقاتلات الروسية، الأحد، غارات في محيط كفرنوران والأتارب بريف حلب الغربي وبلدات أخرى وقرى بريف سراقب في ريف إدلب.

كما تبادلت القوات التركية وجيش النظام السوري قصفاً برياً على محاور في منطقة سراقب وريفها شرق إدلب.