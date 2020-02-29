فيديو.. هكذا تتعامل تركيا مع حلفائها في شمال سوريا!

كشف فيديو طريقة تعاطي الحكومة التركية مع حلفائها السوريين في الشمال السوري، عندما اتخذت إجراءات إدارية تتعلق بالشأن الديني في المنطقة، دون أن تستشير حلفاءها، هناك، ودون أن تشاركهم حتى في التخطيط للموضوع، مع أنهم أصحاب الأرض.

وقال الدكتور مصطفى مسلم، الموالي للأتراك، لدى مشاركته في ما سمّي بندوة تقييم الحياة الدينية في الشمال السوري، إن هذه الندوة تأخرت بالانعقاد بسبب قيام الجانب التركي بالتخطيط والتنفيذ من غير استشارة السوريين.

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وقال مسلم، على الرغم من شدة ولائه لتركيا، في سياق انتقاده سلوك الحكومة التركية التي استبعدت حلفاءها السوريين على أرضهم: "أهل مكة أدرى بشعابها، نحن نعرف ما هي أمراضنا ونعرف مشاكلنا من أين تأتي. كان يجب على الأتراك مشاركة السوريين في التخطيط".

هذا، ولم يشر مسلم إلى طبيعة الإجراءات التي خططت لها تركيا ونفذتها، في شمال سوريا، من دون أن تستشير حلفاءها السوريين.

وعلمت "العربية.نت" أن الفيديو المذكور يعود تاريخ محتواه، إلى أوائل الشهر الجاري، عندما أقامت ما تعرف بكلية العلوم الدينية في مدينة (اعزاز) الحلبية، والتابعة لجامعة غازي عنتاب التركية، ندوة أطلقت عليها اسم الحياة الدينية في شمال سوريا.

وسبق وقررت الحكومة التركية، في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، إقامة ثلاث كليات في المناطق التي تسيطر عليها فصائل سورية معارضة مدعومة بقوات الجيش التركي، في شمال سوريا، وتتبع هذه الكليات لجامعة غازي عنتاب التركية.