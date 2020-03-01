بعد عامين.. قوات الأسد تدخل الصنمين بالآليات الثقيلة

اقتحمت قوات النظام السوري، اليوم الأحد، مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، للمرة الأولى منذ اتفاق التسوية في درعا قبل نحو عامين.

ودخلت دبابات النظام إضافة إلى عشرات العناصر الذين حاصروا مدينة الصنمين، وقطعوا الطرق الرئيسية فيها. وفق موقع "عنب بلدي".

إلى ذلك، اقتحمت قوات النظام الحي الشمالي في المدينة، حيث تتركز مجموعات من عناصر فصائل المعارضة الذين رفضوا الخروج من درعا، وظلوا فيها بناء على اتفاق التسوية الذي جرى في تموز 2018.

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وبعد دخول قوات النظام إلى الحي، اندلعت اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة زوجته.

وجرت في السابق اشتباكات متكررة بين عناصر المعارضة المسلحة و"اللجان الشعبية" التابعة لفرع الأمن العسكري التابع للنظام، لكن هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها قوات النظام مدعومة بالآليات العسكرية إلى مدينة الصنمين.

وتشهد مدينة الصنمين انتشارًا واسعًا للفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام السوري.

ومن المحتمل أن تقتحم قوات النظام المنطقة الغربية في درعا، التي تشهد توترًا أمنيًا، بعد الانتهاء من الصنمين.

وقبل يومين، قُتل عناصر من قوات النظام السوري بتفجير عبوة ناسفة بسيارة إطعام عسكرية، على طريق جلين الشيخ سعد بريف درعا الغربي جنوبي سوريا صلاحية "التسوية" في 26 من آذار المقبل، بين أبناء المنطقة من المناهضين للنظام السوري، وقواته التي انتزعت محافظة درعا والقنيطرة من قبضة المعارضة قبل عام ونصف.