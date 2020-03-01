شاهد.. لاجئون سوريون يجتازون السياج الحدودي لليونان

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمجموعة شباب من اللاجئين السوريين الذين اجتازوا الحدود اليونانية مع تركيا بعد اشتباكات مع حرس الحدود اليوناني.

ويظهر الفيديو مجموعة من الشباب يركضون حاملين حقائبهم، ويسمع في الفيديو صوت أحدهم يصيح قائلا "عبرنا اليونان يا شباب".

إلى ذلك، احتشد 13 ألف مهاجر معظمهم من اللاجئين السوريين على الحدود بين تركيا وإيران بعد تصريحات الرئيس التركي عن فتح الأبواب أمام اللاجئين من كل الجنسيات إلى أوروبا.

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كانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت في بيان أن "آلاف المهاجرين، وبينهم عائلات وأطفال، يقضون ليلة باردة على الحدود بين تركيا واليونان"، مشيرة إلى أن موظفيها شاهدوا "ما لا يقل عن 13 ألف شخص محتشدين على طول الحدود التي يبلغ طولها 212 كيلومترا".

غاز مسيل للدموع

وفي وقت سابق السبت، أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا ورشقوها بالحجارة مع انتقال تداعيات الحرب في سوريا إلى أعتاب الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التساهل التركي بفتح الحدود أمام اللاجئين، في وقت تشهد العلاقات بين اليونان وجارتها تركيا توتراً متصاعداً.

فبعد إعلان أنقرة يوم الخميس أنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من طالبي اللجوء من بلوغ أوروبا، وذلك إثر مقتل 33 جندياً تركياً في ضربة جوية بمنطقة إدلب السورية، اتهمتها اليونان بإرسال المهاجرين إلى الحدود قصداً وفي "هجوم" منظم.

يذكر أن اليونان كانت بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في 2015 و2016 لكنها أكدت لاحقاً على أنها لن تسمح بدخول المهاجرين.