مقتل طفل وآخر فقد الوعي.. مأساة لاجئين عند حدود اليونان

قتل طفل الاثنين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بعد غرق قارب للمهاجرين كان محملاً بنحو 50 شخصاً، كما أكد لفرانس برس المتحدث باسم شرطة الميناء.

وتدخل خفر السواحل اليوناني بعد انقلاب قارب نحو الساعة 8,30 (5,30 ت غ) قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في بحر إيجه.

وأكد المسؤول أن "46 شخصاً خرجوا سالمين" لكن جرى انتشال طفل كان "فاقداً للوعي" ولم تنجح محاولات إنعاشه، فيما نقل طفل ثان إلى المستشفى.

وفي ابتزاز إضافي لأوروبا، بغية الحصول على دعمها في سوريا، واصلت تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين على أرضها باتجاه الحدود الأوروبية.

فقد وصل أمس الأحد آلاف المهاجرين الإضافيين إلى الحدود اليونانية التركية، بهدف محاولة العبور إلى أوروبا في أعقاب إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمامهم.

وعبر المهاجرون القادمون من إسطنبول، وبينهم سوريون وعراقيون وأفغان، حقولاً سيراً على الأقدام خلف بعضهم البعض باتجاه معبر بازاركولي الحدودي (أو معبر كاستانييس من الجانب اليوناني)، وبينهم نساء وأطفال، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

إلى ذلك، تواصل تدفق مجموعات صغيرة من المهاجرين نحو الحدود صباحاً، حاملين حقائبهم على ظهورهم أو رؤوسهم.

حافلات تركية تنقل المهاجرين

يأتي ذلك فيما أضرم سكان في جزيرة ليسبوس اليونانية، مساء الأحد، النار في مركز سابق لإيواء المهاجرين قرب شاطئ سكالا سيكامينياس، كان يستقبل المهاجرين مؤقتاً تحت إدارة المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة قبل أن يغلق نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، وبدأ نقل المهاجرين إلى مركز آخر في الجزيرة.

ووصل 500 مهاجر على الأقل، الأحد، إلى نقاط مختلفة في ليسبوس على متن 10 زوارق، ما أغضب السكان حيال وصول هؤلاء فمنعوا زورقاً يقل نحو 50 مهاجراً من الرسو وصرخوا في وجههم "عودوا إلى تركيا".

"تهديد خطير"

بدورها، أعلنت الحكومة اليونانية أنها تواجه تهديداً خطيراً من آلاف المهاجرين الذين تجمعوا على حدودها بعد أن خففت تركيا القيود التي كانت مفروضة على تحركهم.

وقال ستيليوس بيتساس، المتحدث باسم الحكومة، للصحافيين إن "تركيا تدفع وتشجع هذا التحرك، وفي ظل الأوضاع الحالية فإن الوضع الحالي يمثل تهديداً فعالاً وخطيراً وغير متوازن للأمن القومي للبلاد.

في المقابل، يواصل الرئيس التركي استثمار ورقة اللاجئين، بغية الحصول على الدعم الأوروبي. فقد كرر اليوم الإثنين قوله إن على أوروبا المشاركة في تحمل "عبء" المهاجرين.

وحض أردوغان أوروبا على المشاركة في تحمل "عبء" استقبال المهاجرين، متعهّدا بأن تواصل بلاده السماح للاجئين بمغادرتها باتّجاه دول الاتحاد الأوروبي.

كما أكد خلال خطاب ألقاء في أنقرة "بعدما فتحنا أبوابنا، تلقينا العديد من الاتصالات الهاتفية، قالوا لنا أغلقوا الأبواب. لكنني قلت لهم لقد تم الأمر، انتهى. الأبواب مفتوحة. وعليكم الآن أن تتحملوا نصيبكم من العبء".

