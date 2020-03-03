تركيا تسقط ثالث طائرة حربية للنظام السوري في إدلب

أسقط الجيش التركي، الثلاثاء، طائرة حربية سورية، هي الثالثة منذ الأحد، في محافظة إدلب، حيث أطلقت أنقرة هجوماً ضد قوات النظام السوري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، أورد المرصد أنه "جرى إسقاط الطائرة التابعة لقوات النظام إثر استهدافها من قبل طائرة إف-16 تركية".

وأفاد الإعلام الرسمي للنظام السوري، أن القوات التركية "تستهدف إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب" الواقعة في شمال غرب سوريا.

موضوع يهمك لا تزال أزمة الحدود بين اليونان وتركيا تؤرق الاتحاد الأوروبي، بعد تهديدات متتالية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببحر... طوفان بشري نحو أوروبا.. شهادات سوريين عند حدود اليونان سوريا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنه "كجزء من عملية (درع الربيع) المستمرة بنجاح، جرى إسقاط طائرة للنظام من طراز إل-39".

والخميس، مُنيت تركيا بخسائر فادحة إذ قتل 33 جندياً على الأقلّ بضربات جوّية اتهمت قوات النظام بتنفيذها في إدلب.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دمرت الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، طائرة تركية مسيرة أثناء محاولتها الاقتراب من مسرح عملياتها غرب مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وأضافت معلومات أفادت بها وكالة "سبوتنيك" بأن قوات النظام في ريف إدلب رصدت طائرة تركية مذخرة في وضعية الإغارة على مواقعها عند محور "سراقب"، وتم التعامل معها بشكل فوري، ما أدى لتدميرها وسقوط حطامها إلى الغرب من المدينة بنحو 7 كيلومترات.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مقتل أحد الجنود الأتراك وإصابة آخر في قصف لقوات النظام في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا.

يشار إلى أن قوات النظام السوري كانت قد استعادت بدعم جوي روسي، الاثنين، السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على طريق دمشق حلب الدولي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن قوات النظام واصلت عملية تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة لاستعادة زمام المبادرة.

يأتى تقدم قوات النظام في سراقب بالتزامن مع تقدم للفصائل داخل مدينة كفرنبل، تمثل بالسيطرة على عدة أحياء، بالإضافة لحرش كفرنبل، في حين أصيب عدة جنود أتراك جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام على نقطة تابعة لهم في قميناس بريف إدلب.

وكان النظام قد أعلن أواخر فبراير، فتح طريق حلب دمشق قبل استعادة المعارضة سراقب، الواقعة على الطريق السريع، الأسبوع الماضي.