بوتين وأردوغان يتوصلان لوقف للنار في شمال سوريا

أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، إثر قمتهما في موسكو، اليوم، التوصل لاتفاق على وقف لإطلاق النار في شمال سوريا ابتداءً من منتصف هذه الليلة.

وقال أردوغان إن وقف إطلاق النار في منطقة إدلب سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل وإن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائماً.

وأضاف أردوغان، وهو يقف بجانب بوتين بعد ساعات من المحادثات في موسكو، إن تركيا تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات النظام السوري في المنطقة. واعتبر اردوغان أن "التعاون مع روسيا غير مسبوق وسمح بتجاوز الخلافات الكبيرة بشأن إدلب".

واتهم أردوغان النظام السوري بانتهاك اتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا، مؤكداً أن "أحداث مأساوية وقعت بسبب هجمات قوات النظام قرب إدلب". وأضاف أن "النظام السوري يسعى لوضع تركيا في موقف لا تحسد عليه".

في سياق آخر، أكد أردوغان أن تركيا ستقوم بتسهيل عملية عودة اللاجئين إلى مناطقهم في إدلب.

بدوره، قال بوتين إنه اتفق مع أردوغان على صيغة يأمل أن تؤدي لوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب. وأضاف بوتين أن محادثاته مع أردوغان استمرت أكثر من ست ساعات.

وقال بوتين: لا نتفق دائما مع الأتراك بشأن سوريا.. لكن علاقاتنا الراقية مع تركيا سمحت لنا بتجاوز الخلافات بشأن إدلب".

وأضاف: "العمل المكثف مع الأتراك انتهى بنتائج إيجابية بشأن إدلب.. وقعنا على وثيقة مشتركة مع أردوغان لوقف الأعمال القتالية في إدلب".

كما اعتبر بوتين أنه "لا يجوز إضعاف جهود مكافحة الإرهاب في إدلب"، مضيفاً: "أبلغنا دوما شركاءنا الأتراك بهجمات المسلحين على قواتنا قرب إدلب".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين في موسكو إن بوتين وأردوغان اتفقا اليوم الخميس على إقامة ممر آمن في محافظة إدلب.