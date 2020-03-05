جيفري: شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية مقلق لأميركا

قال جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص بسوريا اليوم الخميس إن شراء تركيا أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 مصدر قلق كبير في وقت تبحث واشنطن فيه سبل الدعم الذي يمكن تقديمه بخصوص إدلب السورية.

موضوع يهمك قتل 15 مدنياً، بينهم طفلة، الخميس، في غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد... مقتل 15 مدنياً في غارة روسية شمال غرب سوريا سوريا

وأضاف جيفري متحدثاً من إسطنبول أن الولايات المتحدة عرضت بالفعل مساعدة إنسانية وأنها تتشارك المعلومات مع تركيا وتضغط على الحلفاء الأوروبيين لتقديم مساهمة كبيرة.

بدوره، قال رئيس هيئة التفاوض في المعارضة السورية نصر الحريري على "تويتر": "انتهينا للتو من لقاء مع المبعوث الأميركي جيمس جيفري واتفقنا على (ضرورة) حماية المدنيين ووقف إطلاق نار وفق حدود الاتفاق التركي الروسي عام 2018". وأضاف أنه تم الاتفاق "على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وعدم السماح بحل عسكري في سوريا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال قبل نحو أسبوع إن أنقرة تريد من أميركا إرسال بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية لحماية قواتها في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وأدلى جاويش أوغلو بهذا التصريح للصحفيين اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي مايك بومبيو.