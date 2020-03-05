سوريا.. اشتباكات عنيفة بين موالين لتركيا و"قسد" بحلب

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة وقعت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، في محاور بمحيط مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية من جانب آخر، وترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ومعلومات عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وكان المرصد أشار إلى اشتباكات شهدتها محاور في محيط بلدة مارع بريف حلب الشمالي فجر الثلاثاء، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، في هجوم شنه الأول على مواقع الأخير ترافقت مع استهدافات متبادلة، ووثق المرصد مقتل 3 عناصر من الفصائل جراء الاشتباكات.