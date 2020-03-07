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غموض يلف اغتيال عميد بالحرس الثوري في دمشق

المصدر: دبي- العربية.نت
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يلف الغموض خبر اغتيال مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني في العاصمة السورية دمشق. فقد أعلنت إيران اغتيال القيادي في الحرس الثوري، العميد فرهاد دبيريان، في "منطقة السيدة زينب" في دمشق، مساء الجمعة، بحسب ما أفادت وقالت وكالة أنباء "فارس"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

لكن الوكالة أشارت إلى أن دبيريان كان مسؤولاً عن منطقة السيدة زينب في الحرس الثوري، كما تولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر إبان استعادتها من تنظيم داعش.

العميد فرهاد دبيريان العميد فرهاد دبيريان

يذكر أن عناصر من لواء فاطميون التابع للحرس تولى منذ سنوات الإشراف على أمن تلك المنطقة، في العاصمة السورية.

وأعلنت إيران أكثر من مرة عن سقوط عناصر لها في تلك المنطقة، إلا أنها المرة الاولى التي تعلن عن اغتيال عميد.

كلمات دالّة

#إيران, #دمشق, #فرهاد_دبيريان, #السيدة_زينب, #الحرس_الثوري
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