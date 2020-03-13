تركيا تستبق دوريات مشتركة مع روسيا.. وتعزز وجودها بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة، دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، مع اقتراب الموعد المرتقب للبدء بتسيير دوريات مشتركة مع الروس على طريق اللاذقية – حلب. ويتألف الرتل الجديد من نحو 50 آلية من مدرعات ودبابات وتركسات وسيارات تخزين وقود. ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 870 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4270 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 9250 جنديا تركيا.

وكان وفد روسي وصل إلى أنقرة هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل التي تشمل ممرا أمنيا ودوريات مشتركة على الطريق إم4 الاستراتيجي.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن الخميس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية، أن مسؤولين أتراكا وروسا توصلوا بدرجة كبيرة لاتفاق بشأن تفاصيل وقف النار في إدلب خلال محادثات في أنقرة.

وأضاف أن المحادثات مع الروس لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن جميع القوات التركية في إدلب ما زالت في مواقعها.

إلى ذلك، كرر الوزير التركي التهديدات السابقة التي وجهها أردوغان، الأربعاء، بأن بلاده ستواصل هجومها العسكري في إدلب إذا انتهك وقف إطلاق النار.

يذكر أن البلدين اتفقا، الأسبوع الماضي، على وقف لإطلاق النار يهدف لمنع تصعيد العنف في إدلب.