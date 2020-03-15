أطفال سوريا والنزاع.. أكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية

في الذكرى التاسعة لاندلاع الحرب في سوريا، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الأحد أن ما يقارب الـ5 ملايين طفل ولدوا في سوريا، إضافة إلى مليون طفل آخر ولدوا في دول الجوار، فيما بلغت حصيلة الضحايا منهم حوالي تسعة آلاف بين قتيل وجريح.

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في التفاصيل، أوضحت المنظمة في بيانها أن حوالي 4,8 مليون طفل ولدوا في سوريا منذ بداية النزاع قبل تسع سنوات ووُلد مليون طفل سوري لاجئ في دول الجوار/ مشيرة إلى أنه تم التحقق من مقتل 5427 طفلا، أي بمعدل طفل واحد كل عشر ساعات منذ بداية الرصد الذي بدأ عام 2014 وحتى عام 2019، إضافة إلى إصابة 3 آلاف و639 طفلاً بجراح نتيجة النزاع.

وذكرت المنظمة أنه تم تجنيد حوالي 5 آلاف طفل، لا يتجاوز عمر بعضهم السبع سنوات في القتال فيما تعرَّض حوالي ألف مرفق تعليميّ وطبيّ للهجمات".

"وصمة عار"

ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتّا فور التي زارت سوريا الأسبوع الماضي قولها إن الحرب في سوريا تصل اليوم علامة فارقة هي وصمة عار أخرى، مع دخول النزاع عامه العاشر، ودخول ملايين الأطفال العقد الثاني من حياتهم محاطين بالحرب والعنف والموت والنزوح، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن الحاجة للسلام اليوم باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

"حافة الهاوية"

من جهته، كشف المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيد شيبان الذي رافق المديرة التنفيذية لليونيسف في زيارتها إلى سوريا، أنه من الواضح أن تسع سنوات من القتال الضروس قد أوصل البلاد إلى حافة الهاوية، بحسب تعبيره.

وكشف المسؤول أن عائلات أخبرته أنه لم يكُن عندها أي خيار في الحالات القصوى سوى إرسال الأطفال للعمل أو دفع الفتيات للزواج المبكر.

يشار إلى أن 9 سنوات من الحرب الدامية والمدمرة في سوريا كانت تسببت بمقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، عشية دخول النزاع عامه العاشر.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 نزاعاً دامياً، بدأ باحتجاجات شعبية سلمية ضد النظام مطالبة بالديمقراطية والحريات، سرعان ما قوبلت بقمع مارسته أجهزة النظام قبل أن تتحول حرباً مدمرة.

وتسببت الحرب بأكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وفق الأمم المتحدة، مع نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.