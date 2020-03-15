تفجيرات تستهدف جنودا أتراكا وموالين بسوريا.. ومقتل 8

استهدفت 3 عبوات ناسفة أمس السبت سيارات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها في سوريا وذلك عند مفرق قرية الناصرية في ريف رأس العين، ما تسبب بمقتل 5 عسكريين بينهم 2 من القوات التركية كما جُرح آخرون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

موضوع يهمك تسبب سوري بالحجر على طاقم طائرة، إثر دخولها سوريا، بعدما تبين أن مستوى حرارته بلغ 38 درجة.وبحسب إذاعة "شام إف إم" وهي... درجة حرارته 38.. سوري يتسبب بالحجر على طاقم طائرة سوريا

وسبق ذلك، انفجار عبوة ناسفة استهدفت أحد مقرات الفصائل الموالية لتركيا، وذلك في قرية دويرة جنوب رأس العين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار وقع في مستودع تجميع المسروقات من القمح والشعير التي يتم سرقتها من مناطق نبع السلام، ما تسبب بمقتل 3 من حراس المستودع.

وفي 12 مارس/آذار، أعلن المرصد ارتفاعا في حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة مفخخة في بلدة تل حلف بريف رأس العين ، إذ قُتل 5 عناصر وهم: 2 من القوات التركية و3 من الفصائل الموالية لتركيا، كما أصيب 8 آخرون بجروح متفاوتة، بينهم عناصر من القوات التركية، فيما خلف التفجير دمارا كبيرا في المنطقة المحيطة.