أميركا: نظام الأسد سيساءل عن جرائمه

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الأحد، أن الولايات المتحدة تدعم جهود تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا جرائم نظام الأسد في سوريا.

وأضاف جيفري خلال لقائه مع نشطاء سوريين وممثلين عن منظمات سورية غير حكومية أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لتعزيز جهود العدالة والمساءلة كونها جزءا لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان وفقا لقرار مجلس الأمن 2254.

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"جرائم حرب"

يذكر أن في مجلس الشيوخ الأميركي كان صوت أواخر العام الماضي على ميزانية البنتاغون البالغة 738 مليار دولار، تتضمن تفويضا بفرض عقوبات واسعة على سوريا وإيران وروسيا بسبب جرائم حرب مرتكبة في سوريا تحت "قانون قيصر".

وشمل القانون على تشريع يجيز فرض عقوبات في غضون ستة أشهر على مسؤولين في النظام السوري السوريين وقادة عسكريين ومدنيين وأي شخص آخر يعتبر مسؤولاً عن الفظائع الجماعية ضد الشعب السوري خلال سنوات النزاع.

ويُعرف هذا القانون باسم قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، وقد تمت إضافته إلى مشروع الإنفاق الدفاعي من أجل تمريره، ويعد من أقوى المشاريع التي تستهدف النظام السوري وإيران وروسيا.

إلى ذلك، يحتوي القانون على عقوبات ضخمة وغير مسبوقة، من المرجح أن تستهدف جيش النظام السوري والقوات الروسية والميليشيات الإيرانية والنظام الإيراني.

كما يمكن لشركات الطاقة الدولية التي تسعى إلى إعادة تطوير قطاع النفط السوري أن تكون هدفًا للعقوبات، كما ستكون أي شركة تجارية توفر قطعًا للطائرات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر هدفا للعقوبات، وحتى الكيانات التي تقرض النظام السوري المال، يمكن أن تعاقب بموجب "قيصر".

حكاية قانون قيصر

يذكر أن تسمية مشروع القانون بـ "قيصر" أتت على اسم منشق من الشرطة السورية يحمل اسما مستعاراً (قيصر) قام بتهريب أكثر من 50000 صورة لضحايا التعذيب خارج سوريا.

كما قام بتوثيق الوفيات في السجون السورية من عام 2011 حتى انشق في عام 2013. وبعد عام أدلى بشهادته أمام الكونغرس. وعرضت صور الضحايا الذين ظهرت على أجسادهم الكدمات والهزال في مقر الأمم المتحدة ومتحف الهولوكوست التذكاري في واشنطن.

وتم اقتراح القانون بعد فترة وجيزة من شهادة "قيصر" أمام الكونغرس، وحصد الدعم الكامل من الحزبين وأصبح في النهاية جزءًا من مشروع قانون الدفاع لعام 2019.