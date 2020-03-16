مسؤول دولي: احتمال وصول كورونا إلى سوريا كبير جداً

أكّد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية، في سوريا، أن احتمالية وصول الفيروس المستجد كورونا COVID-19 إلى سوريا، كبيرة جداً، بحسب وسائل إعلام محلية موالية للنظام السوري، حاورت ممثل المنظمة، الأحد، ونشرت مقتطفات من تصريحاته.

في المقابل أكد مسؤول في وزارة الصحة السورية، أن عدد العينات التي أجري عليها اختبار كشف كورونا، هو 200 حالة فقط، وأن جميعها أثبتت خلو المفحوصين، من كورونا.

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أول وفاة بكورونا؟

وأعلن موقع دير الزور 24 السوري المعارض، السبت، وفاة ما وصفها بأول وفاة في سوريا، بسبب كورونا، لامرأة سورية في محافظة دير الزور، وقال إنها تدعى عبير محمد السالم، وهي امرأة مسنة كما أورد، مؤكداً وفاتها في مستشفى الأسد في دير الزور.

كما أكد الموقع السوري المعارض، الأحد، وقوع 6 إصابات بكورونا، لأشخاص غير سوريين، تم الحجر عليهم وعلاجهم في مستشفى تابع للميليشيات الإيرانية، في دير الزور، والتي تعتبر مصدر نقل العدوى المحتمل، إضافة إلى زوّار المناطق الدينية القادمين من بعض دول الجوار.

في السياق ذاته، يورد النظام السوري، أن كثيرا من الحالات التي كان مشتبها بها، تبين أنها مصابة بأمراض صدرية وتنفسية، من مثل "ذات الرئة" التي تكرر اسمها كثيرا في سوريا، بعد تفشي كورونا في مختلف أنحاء العالم، ثم إعلانه وباء عالمياً.



ميليشيات إيران خطر مزدوج

بدوره، يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجود إصابات كثيرة بكورونا، في محافظات سورية مختلفة، خاصة تلك التي تشهد اختلاطاً ممكناً مع إيرانيين، كدير الزور التي تتواجد فيها عشرات الميليشيات الإيرانية وعناصر الحرس الثوري الإيراني المنتشرين بكثافة ملحوظة في المحافظة التي باتت نقطة عبور للميليشيات الإيرانية والموالية لها، ونقطة ارتكاز وتجميع وإقامة في بعض المناطق، في شكل معسكرات أو احتلال منازل المواطنين المهجّرين أو الهاربين من شبح الحرب.

ارتفاع أسعار الكحول الطبي

وأعلن النظام السوري عن تعطيل التعليم، في المدارس والجامعات والمعاهد، كافة، لمدة أسبوعين، تنتهي في أول الشهر القادم. وأخضع جميع وسائل النقل لتعقيم، وأفرغ المدن الجامعية من سكانها، وقلل من كادر موظفيه إلى 40% في الدوائر، مانعا استعمال نظام البصمة.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار المواد المطهرة في سوريا، ارتفاعا ملحوظاً، بسبب الهلع الذي أصاب السوريين من إمكانية تفشي كورونا، وتحدثت مصادر إعلام النظام، عن ارتفاع في أسعار الكحول الطبي.

قبل التعزية: ما سبب الوفاة؟

حالة القلق المسيطرة على أنصار النظام السوري، لا تخفي نفسها، فكلما تم الإعلان عن وفاة أحد ما، وكان صغيرا في السن، يتناوب ناشطوه عن السؤال عن سبب الوفاة وقبل أن يتقدم بعضهم بالتعزية. وذلك بسبب قلق واسع من أن تكون بسبب كورونا. الأمر الذي يعكس ذعر المواطنين من أي خبر يتعلق بأي حالة مرضية أو وفاة، على الرغم من أن إعلام النظام، وعلى مدى ساعات اليوم، يؤكد لمواطنيه، أنه لا توجد إصابات بكورونا في البلاد.