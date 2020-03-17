سوريا في دائرة اختبارات كورونا.. والصحة العالمية: قلقون

وسط نفي متكرر للنظام السوري عن وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريك برينان، الاثنين أن المنظمة ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع إجراء اختبارات للكشف عن كورونا في شمال غربي سوريا، لافتاً إلى أنه يشعر "بقلق بالغ" من انتقال الفيروس إلى منطقة دمرت فيها الحرب الأهلية الدائرة منذ فترة طويلة النظام الصحي.

وقال برينان لرويترز: "نأمل... أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات. نشعر بقلق بالغ. وكل الدول المحيطة لديها حالات موثقة".

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إلى ذلك بدأ النظام في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد على الرغم من أنه لم يبلغ منظمة الصحة العالمية بعد بأي حالة إصابة.

وأكدت تركيا الواقعة شمال سوريا أول حالة إصابة بكورونا الأسبوع الماضي، كما أعلن العراق 93 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بكورونا بعد الصين وإيطاليا حيث سجلت نحو 13 ألف حالة مؤكدة.

إلا أن برينان الذي عاد للتو من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي قال إن عدد الحالات المعلنة قد لا تمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية.

وأشار إلى أن السبب هو أن الاختبارات كانت قاصرة فقط على الحالات الحادة.