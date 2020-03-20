بعد مقتل جنديين.. تركيا تستقدم تعزيزات جديدة إلى إدلب

بعد مقتل جنديين تركيين في إدلب، استقدمت القوات التركية رتلين عسكريين جديدن إلى شمال غرب سوريا، حيث دخلت نحو 110 آليات عسكرية على دفعتين عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال المحافظة، نحو المواقع التركية في المنطقة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، بلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد 1400 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

موضوع يهمك كيفما تتلفت في المتاجر والمجمعات التجارية التي خفت حركتها كثيرا خلال الأيام الماضية في معظم البلدان حول العالم، تجد... مفاجأة من الصحة العالمية عن القفازات.. هل تصد كورونا؟ صحة

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعي" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4800 شاحنة وآلية عسكرية تركية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9650 جنديا تركيا، بحسب المرصد.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الخميس، أن اثنين من جنودها قتلا في إدلب بهجوم صاروخي نفذته "بعض الجماعات الراديكالية". وأضافت أن جنديا آخر أصيب، وأن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة.

والحادث هو الأول من نوعه الذي يُقتل فيه جنود أتراك في إدلب منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الوزارة التركية، إن أحد جنودها توفي إثر إصابته بأزمة قلبية في إدلب، مضيفة أن الجندي كان يستعد لأداء مهامه الليلية مساء الأربعاء عندما تعرض لأزمة قلبية.

يذكر أن تركيا، التي تدعم فصائل مسلحة شمال غرب سوريا، توصلت قبل أسبوعين لاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات استمرت عدة أشهر أدت إلى تشريد نحو مليون شخص في إدلب.