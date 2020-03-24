إعلام النظام السوري: اعتراض طائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم 

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، مساء الاثنين، إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.

وأوردت وكالة الأنباء السورية "سانا" الحكومية: "المضادات الأرضية تتصدى لطائرات مسيرة في محيط قاعدة حميميم في ريف اللاذقية".

يذكر أنه في الـ 20 من يناير الماضي، أسقطت القوات الروسية في سوريا، طائرات مسيّرة، أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم الجوية، من دون وقوع أي خسائر.

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وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان وقتها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية في القاعدة الجوية الروسية، أهدافا جوية على بعد مسافة آمنة من القاعدة".

وأعلنت روسيا، التي تتخذ من حميميم قاعدة عسكرية لها في سوريا، أكثر من مرة عن إحباط محاولات للهجوم على مركز التنسيق الروسي في قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرات مسيرة.

ووقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت دون مقابل، ولأجل غير مسمى.

وأعلنت موسكو عقب مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.