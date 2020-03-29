النظام السوري يعلن أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، الأحد، أن سيدة توفيت بعد دخولها المستشفى وتبين بعد إجراء الاختبار أنها كانت تحمل فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول حالة وفاة بالفيروس تسجل في سوريا.

وذكرت تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة.

يشار إلى أن النظام السوري كان قد أعلن منع التجول بعد الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، وكذلك فرض قيوداً على التنقلات، وعلّق العمل في الأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، وقلص الحركة التجارية غير الضرورية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الوباء يهدد خصوصا 6,5 ملايين نازح في البلاد، لافتين إلى أكثر من مليون مدني تضيق بهم مخيمات في محافظة إدلب على الحدود التركية.

فيما دعا موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى وقف لاطلاق النار في مختلف أنحاء سوريا للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.