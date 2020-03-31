سوريا.. قصف إسرائيلي لمطار الشعيرات في حمص

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية مطار الشعيرات في حمص بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري التصدي لتلك الضربات. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء.

كما أفاد المرصد أن الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت في أجواء لبنان.

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وفي 6 فبراير الماضي، استهدفت إسرائيل مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في "اللواء 91" التابع لـ"الفرقة الأولى" في محيط مدينة الكسوة، وفي "اللواء 75" في محيط قرية المقيلبية غرب العاصمة دمشق، وفي "مطار المزة العسكري"، وفي "مركز البحوث العلمية" في محيط العاصمة دمشق.

وأكد المرصد سقوط عدد كبير من الصواريخ على ثكنات النظام والميليشيات الإيرانية في هذه المناطق، مشيراً إلى اشتعال النيران في مواقع قوات النظام والميليشيات الإيرانية في "مركز البحوث العلمية" بمنطقة جمرايا.

وأضاف المرصد أن "دفاعات النظام الجوية تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، إلا أن غالبية الصواريخ وصلت إلى أهدافها".

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية ومجموعات موالية لطهران.

وفي 14 كانون الثاني/يناير الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مطار "التيفور" العسكري في وسط البلاد.