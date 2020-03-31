وفاة عبد الحليم خدام في فرنسا

أعلن مصدر سوري في فرنسا، وفاة عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، فجر الثلاثاء، في العاصمة باريس.

وأضاف المصدر أن خدام توفي الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عاما.

كما أشار صلاح عياش المقرب من عائلة خدام، أن الأخير توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينيتش)، عقب إصابته بأزمة قلبية.

موضوع يهمك كرر الاتحاد الأوروبي، الأحد، دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في سوريا، بما يساهم في إرساء مواجهة أفضل لتفشي وباء... على وقع الوباء.. أوروبا تدعو لوقف إطلاق نار في سوريا سوريا

ترك سوريا إلى باريس

يشار إلى أن خدام كان عمل مدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وابنه رئيس النظام بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000.

وتولى خدام مناصب قيادية مؤثرة في سوريا، حيث شغل نائب الرئيس، ووزير الخارجية، وعضو قيادة حزب البعث، ومحافظ القنيطرة، ومحافظ حماة.

وانشق خدام عن النظام في سوريا شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2005، ولجأ إلى فرنسا.

حكم بالأشغال الشاقة

وفي أغسطس/أب 2008، أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى بدمشق، 13 حكما غيابيا على خدام بالسجن لمدد مختلفة، أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة وذلك بتهم مختلفة، أبرزها "الافتراء الجنائي على القيادة السورية، والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري"، كما اتهمته "بالمؤامرة على اغتصاب السلطة وصلاته غير المشروعة مع إسرائيل، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها على العدوان على سوريا"، بحسب القرار الذي صدر حينها عن المحكمة في دمشق.