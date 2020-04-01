رتل عسكري تركي يقتحم أراضي سوريا..دمشق تؤكد وقوع جرحى

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد بعد عصر اليوم الأربعاء دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية.

ومن جنبها، أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام السوري على تليغرام "سقوط جرحى مدنيين جراء هجوم صاروخي تركي على قرى الربيعات وأم حرملة وناحية أبو راسين بريف رأس العين".

وأفاد المرصد السوري أن عشرات الآليات التركية التي تنوعت بين دبابات وناقلات جند ومدرعات دخلت عبر معبر كفرلوسين الحدودي، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة في محافظة إدلب.

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وأوضح المرصد أن عدد الآليات التي دخلت الأرضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2130 آلية بالإضافة لآلاف الجنود.

على صعيد منفصل، نقل المرصد عن مصادر موثوقة، أن الاستخبارات التركية اعتقلت "قائد الشرطة المدنية" في مدينة عفرين شمال غربي حلب بتهم "التحرش الجنسي وقضايا فساد أُخرى داخل قسم الشرطة، بالإضافة إلى تلقي رشى بمبالغ مالية طائلة من عدة أشخاص مقابل تسيير أعمالهم".