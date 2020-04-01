رتل عسكري تركي يقتحم الأراضي السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد بعد عصر اليوم الأربعاء دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية.

وأضاف أن عشرات الآليات التي تنوعت بين دبابات وناقلات جند ومدرعات دخلت عبر معبر كفرلوسين الحدودي، واتجهت نحو المواقع والنقاط التركية المنتشرة في محافظة إدلب.

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وأوضح المرصد أن عدد الآليات التي دخلت الأرضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2130 آلية بالإضافة لآلاف الجنود.

على صعيد منفصل، نقل المرصد عن مصادر موثوقة، أن الاستخبارات التركية اعتقلت "قائد الشرطة المدنية" في مدينة عفرين شمال غربي حلب بتهم "التحرش الجنسي وقضايا فساد أُخرى داخل قسم الشرطة، بالإضافة إلى تلقي رشى بمبالغ مالية طائلة من عدة أشخاص مقابل تسيير أعمالهم".