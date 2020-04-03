سلم نفسه فأعدموه.. مقتل منشق سوري في معتقلات النظام

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بمقتل شاب سوري تحت التعذيب في أقبية النظام بعد أن سلم نفسه لقواته في درعا.

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وكشف المرصد أن الشاب القتيل هو عسكري منشق سلم نفسه لقوات النظام بعد دخولها إلى محافظة درعا، حيث قضى في الأقبية الأمنية نحو عام ونصف.

كما أكد أن عدد القتلى في معتقلات النظام في سوريا قد ارتفع ووصل إلى 16170 مدنياً، وهم موثقون لدى المرصد بالأسماء، ومقسمون على: 15982 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و64 مواطنة منذ انطلاق الحراك.

إلى ذلك أشارت معلومات موثقة إلى أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل من هؤلاء قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.