ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين بليبيا..وسيلفي يكشف مكانهم

كشفت صورة سيلفي نشرها أحد المقاتلين في ليبيا ويدعى عبدو الحمصي، أن أعداد المرتزقة السوريين في العاصمة طرابلس لا تزال مرتفعة، حيث بينت الصورة أكثر من 100 مرتزق مسلّح وعددا من الآليات العسكرية في أحد محاور طرابلس، قال ناشطون إنه محور السدرة جنوب العاصمة.

وواصلت حصيلة الخسائر البشرية في صفوف "المرتزقة" ارتفاعها على خلفية مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في معارك ليبيا. ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 9 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الجيش الليبي في محاور متفرقة من الأراضي الليبية. وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 165 مقاتلا.

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يذكر أن القتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه" ووفقاً لمصادر المرصد، فإن المرتزقة قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

على صعيد متصل، يتواصل الاستياء بشكل متصاعد لدى المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها من دفع رواتبهم المقدرة بـ 2000 دولار أميركي شهرياً، فضلاً عن الواقع المزري لهم في ليبيا.

ووفقاً لتسجيل صوتي لأحد المقاتلين هناك، تحدث عن ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا وبأنهم تورطوا بذلك، داعين الراغبين بالذهاب إلى ليبيا بأن يتراجعوا عن قرارهم لأن الوضع ليس جيدا إطلاقاً، "فالأتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أميركي للشهر الواحد".

وأضاف المقاتل: "تركيا دفعت راتب شهر واحد فقط ثم لم تقدم لنا أي شيء، نقيم في المنزل وحتى السجائر لا نحصل عليها في غالب الأوقات، لا نستطيع الخروج من المنزل"، لأن المنطقة ممتلئة بخلايا تابعة للجيش الليبي، ويضيف المقاتل "جميعنا يريد العودة إلى سوريا، وهناك دفعات تتحضر للعودة عبر فيلق الشام".