"غسالة" تشعل اشتباكا بين أتباع تركيا.. جرحى بحالة خطرة

تتوالى فضائح الفصائل الموالية لأنقرة في سوريا، ولعل آخر فصولها وقوع خلاف على سرقة "غسالة" بين مجموعتين تابعتين لفصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا في مدينة رأس العين شمال الحسكة، تطور إلى اندلاع اشتباك مسلح بين المجموعتين مما أدى إلى وقوع 4 جرحى في صفوف العناصر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، نقلا من مصادر موثوقة.

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ووفقاً للمصادر تم نقل عنصرين من الجرحى إلى المشافي التركية لخطورة إصابتيهما.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر "أحرار الشرقية" الفصيل الموالي لتركيا شمال سوريا من جهة، ورُعاة أغنام من جهة أخرى، في قرية قاسم في ناحية راجو، بسبب عدم دفع مستحقات مالية ترتبت على عناصر الفصائل قبل أيام.

وتتوالى انتهاكات تلك الفصائل بأماكن تواجدها شمال سوريا، حيث طردت عددا من عوائل القرية، وصادرت قطعان الأغنام العائدة لهم.

سحل مواطنين

كما اعتقلت مواطنا كرديا من قريته ميركان التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين الشمالي، حيث عمد عناصر الفصائل إلى ضربه وتعذيبه بشكل وحشي، ومن ثم ربطه وسحله خلف سيارة عسكرية أمام أنظار الأهالي داخل القرية، لبث الخوف والرعب في نفوس الأهالي.

وادعى مسلحو الفصيل أن المواطن كان يعمل لدى الإدارة الذاتية (القوات الكردية) في عفرين سابقا، وهو ما نفاه جيرانه وأهالي القرية تماما.

حرمان من الماء أيضاً

في السياق أيضا، وبينما يعيش سكان هذه المناطق حالة رعب من تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط إمكانيات صحية معدومة لمحاربة الوباء، تسعى الفصائل الموالية لأنقرة إلى إرغام قوات سوريا الديمقراطيةعلى مدّ مناطقها بالكهرباء مقابل إعادة تزويد مناطق "سوريا الديمقراطية" بالمياه، وهو أمر لم يحصل إلى الآن رغم وساطات روسية بين الطرفين، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت".

ويشكو بدورهم معظم السكان من نقص ماء الشرب، فهم في أمس الحاجة إليه، خصوصا هذه الأيام، مع مخاوف من تمادي الوباء.

فيما لم تسجّل "هيئة الصحة" لدى الإدارة الذاتية أي إصابة بفيروس كورونا في مناطقها حتى الساعة، وكانت الإدارة الذاتية قد أغلقت معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان العراق بشكلٍ كامل منذ أسابيع منعاً لتفشي الفيروس المستجد.

كما منعت دخول الأجانب إلى مناطق سيطرتها.