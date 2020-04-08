توتر في عفرين.. واشتباكات بين فصائل تركيا شمال سوريا

وقعت اشتباكات بين مسلحين من الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين القابعة شمال سوريا، بسبب تجاوز إحدى سيارات فصيل يدعى "صقور الكرد" حاجزا أمنيا لما يعرف باسم فصيل "لجبهة الشامية"، ما استدعى استخدام الأسلحة الرشاشة بين الطرفين، إلى أن تمكن فصيل الجبهة الشامية من أسر عناصر الفصيل الأول.

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الفصائل المسلحة الموالية لتركيا بارتكاب الانتهاكات وسرقة الثروات وتقطيع الأشجار... بحثاً عن الكنوز.. فصائل موالية لتركيا تهدم مئذنة مسجد سوريا

هذه ليست المرة الأولى، فعفرين غالبا ما تشهد توترا بين تلك الفصائل.

خطف وترويع واعتداء

في السياق أيضا، اختطف عناصر مما يعرف باسم "اللواء 12" المنضوي في صفوف الفصائل الموالية لتركيا فصيل "الجيش الوطني"،الثلاثاء، 3 مواطنين أكراد من منازلهم في بلدة بعدنلي التابعة لناحية راجو، بتهمة الانضمام إلى قوات الإدارة الذاتية الكردية، واقتادوهم إلى مركز ناحية راجو.

كما أفاد المرصد أنه في 5 أبريل/ نيسان، اعتدت مجموعة مسلحة تنتمي لفصيل يعرف باسم "السلطان مُراد" على منازل مواطنين في مدينة عفرين، بهدف إخراجهم منها والاستيلاء عليها، حيث اعتدوا على نساء داخل المنزل.

فرض إتاوات

وفرضت أيضا الفصائل الموالية لتركيا إتاوة على المواطنين الأكراد في ناحية جنديرس، بذريعة حماية ممتلكاتهم، وطالبت العناصر سكات تلك المنطقة بمبلغ وقدره 4500 ليرة سورية، لكل عائلة كردية في قرية "كفردليه فوقاني" بحجة حماية ممتلكات أهالي القرية.

وأشار المرصد في 30 مارس/آذار، إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر "أحرار الشرقية" من جهة، ورُعاة من جهة أخرى، في قرية قاسم في ناحية راجو، نتيجة عدم دفع مستحقات مالية ترتبت على عناصر الفصائل.

وكانت عناصر الفصيل الموالي لتركيا قد طردت عدداً من عوائل القرية، وصادرت قطعان الأغنام العائدة لهم.

سحل مواطنين

كما اعتقلت مواطنا كرديا من قريته ميركان التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين الشمالي، حيث عمد عناصر الفصائل إلى ضربه وتعذيبه بشكل وحشي، ومن ثم ربطه وسحله خلف سيارة عسكرية أمام أنظار الأهالي داخل القرية، لبث الخوف والرعب في نفوس الأهالي.

وادعى مسلحو الفصيل أن المواطن كان يعمل لدى الإدارة الذاتية (القوات الكردية) في عفرين سابقا، وهو ما نفاه جيرانه وأهالي القرية تماما.

حرمان من الماء أيضاً

في السياق أيضا، وبينما يعيش سكان هذه المناطق حالة رعب من تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط إمكانيات صحية معدومة لمحاربة الوباء، تسعى الفصائل الموالية لأنقرة إلى إرغام قوات سوريا الديمقراطية مدّ مناطقها بالكهرباء مقابل إعادة تزويد مناطق "سوريا الديمقراطية" بالمياه، وهو أمر لم يحصل إلى الآن رغم وساطات روسية بين الطرفين، وفق ما أفادت مصادر مطلعة لـ "العربية.نت".

ويشكو بدورهم معظم السكان من نقص ماء الشرب، فهم في أمس الحاجة إليه، خصوصاً هذه الأيام، مع مخاوف من تمادي الوباء.

فيما لم تسجّل "هيئة الصحة" لدى الإدارة الذاتية أي إصابة بفيروس كورونا في مناطقها حتى الساعة، وكانت الإدارة الذاتية قد أغلقت معبر "سيمالكا" الحدودي مع إقليم كردستان العراق بشكلٍ كامل منذ أسابيع منعاً لتفشي الفيروس المستجد.

كما منعت دخول الأجانب إلى مناطق سيطرتها.